Haute-Savoie : Samoëns, la montagne qui élève le corps et l’esprit

Au cœur de la vallée du Giffre, Samoëns tire son nom des sept monts qui l’entourent. Un écrin de nature préservée qui offre de grands espaces de liberté à ceux qui osent s’y aventurer. C’est la destination rêvée pour s’aérer l’esprit, entre randonnées au grand air, découverte du patrimoine en vélo électrique et savoir-faire locaux. Le corps n’est pas en reste, bichonné par les professionnels du bien-être, pour un séjour parfaitement ressourçant.

• À la découverte de Samoëns

La quiétude de la montagne dans une station-village semi-piétonne. Samoëns séduit par son calme et la belle pierre de son patrimoine quasi millénaire. On flâne en son cœur, construit sur les ruines du château de Montanier, musardant de son ancienne église à ses anciennes halles, proches du célèbre Gros Tilleul, planté il y a près de 600 ans en l’honneur du duc de Savoie Amédée VIII. Tout juste entend-on le sifflement de quelques vélos à assistance électrique qui permettent désormais de découvrir le village et ses alentours le visage au vent. Des visites encadrées par un moniteur et un guide du patrimoine sont proposées cette année par la société Mountain Spirit. L’occasion de se lancer sur les traces des neuf chapelles de Samoëns, érigées au xviie siècle pour la plupart, mais dont la plus ancienne, celle du Bérouze, remonte à 1468.

Office de Tourisme de Samoëns – 66, Place de l’Office du Tourisme, 74340 Samoëns – 04 50 34 40 28

Mountain Spirit – 135, Rue des Billets, 74340 Samoëns – 04 56 12 78 39

• Expérience sensorielle

Quel meilleur environnement que l’air frais du Giffre pour prendre soin de soi ? De nombreuses activités dédiées au bien-être sont proposées à Samoëns. Le yoga en plein air, la marche sensorielle ou encore la marche afghane, dont le but est de calquer sa respiration sur ses pas, pour une expérience méditative en symbiose avec la nature. Évidemment, on compte aussi une multitude de spas, comme celui de l’établissement Neige et Roc, quatre étoiles, affichant un tout nouvel espace détente réalisé par un tailleur de pierre et un charpentier locaux : sauna, hammam, mur de sel de l’Himalaya et deux piscines chauffées à 28 °C, dont l’une en extérieur… Le bien-être du corps et de l’esprit est la spécialité des Ateliers Nature, qui propose l’expérience “Les cinq sens en trois temps”, un éveil sensoriel en plusieurs étapes, par le massage, mais aussi la découverte des bienfaits de plantes alpines sauvages.

Les Ateliers Nature – Destination Massage – Galerie des Dents-Blanches, 74340 Samoëns – 06 13 12 50 12

Hôtel Chalet Neige et Roc Samoëns – 255, Grande-Rue, 74340 Samoëns – 04 50 34 40 72

Quintessence (marche afghane) – 06 72 62 24 64

• Royaume pour petite reine

L’été 2020 sera cyclable ! Outre les possibilités de locations de VAE, la région de Samoëns a elle aussi pris le tournant du vélotourisme. La station est labellisée accueil vélo, affichant des installations qui facilitent la vie des cyclistes. Elle s’ouvre sur un paradis pour les férus de la petite reine, sur route comme sur terre. Quelque 400 kilomètres de sentiers et 28 pistes de freeride régaleront les VTTistes et autres amateurs de fatbike. Ceux qui préfèrent faire fondre le bitume fendront les 11 kilomètres de pente à près de 9 % jusqu’au col de Joux Plane, en direction de Morzine. Col hors catégorie, réputé grâce au passage du Tour de France.

• Terre de savoir-faire

Si le patrimoine bâti de Samoëns séduit autant, c’est aussi parce qu’on se trouve ici dans la patrie des tailleurs de pierre. Une véritable spécialité locale, et ancestrale. Les professionnels du secteur se sont en effet réunis en confrérie, “les frahans”, dès 1659, et ont été appelés sur les chantiers de Vauban ou de Napoléon. Côté tradition, on visitera aussi l’écomusée du Clos Parchet et ses

2 000 pièces liées à l’agropastoralisme. Avec aussi une reconstruction d’une cuisine d’époque dans cette ferme du xixe siècle. Thierry Froissard, champion du monde de pâtisserie, ainsi que de très nombreux artisans, comme Aurore Delesmillières et Bernard Mogenet du Gaec du Criou, perpétuent aujourd’hui le savoir-faire culinaire local.

GAEC Le Criou – Chez Renand, 95, Chemin Rural de Bré, 74340 Samoëns – 06 08 47 92 38

Écomusée du Clos Parchet – Chemin Rural de Clos-Parchet, 74340 Samoëns – 04 50 34 46 69

Salon de thé À la Jaÿsinia (Thierry Froissard) – 111, Grande-Rue, 74340 Samoëns – 04 50 34 40 31

• Paradis pour les familles

La base de loisirs du Lac aux Dames propose une myriade d'activité et d’espace de détente. Entre les activités comme le tennis, le parcours aventure, le paintball, l’escape game, le practice de golf sur eau, etc… et les espaces de jeux pour les enfants, vous pourrez trouver votre bonheur au cœur de cet environnement bucolique. Le bois tout proche offre des balades familiales et balisées.

Base de loisir du lac aux dames – 74340 Samoëns – 04 50 34 40 28

• Remarquable jardin

Une petite pépite de nature ! Exposé plein sud, à flanc de montagne, le jardin botanique alpin de La Jaÿsinia abrite quelque 4 800 plantes du monde entier sur 3 700 hectares où se marient cascades et jeux d’eau. Un site classé jardin remarquable, dont l’histoire l’est tout autant. Le lieu fut en effet fondé par Marie-Louise Jaÿ, en 1906. Jeune fille du coin, Marie-Louise élevait des brebis sur ces bucoliques sentiers savoyards, avant de monter à Paris et d’y rencontrer son mari, Ernest Cognacq, avec qui elle fonda La Samaritaine. L’immense succès du grand magasin leur offrit une fortune remarquable, que la dame consacra à la nature et à sa patrie natale.

Jardin botanique alpin La Jaÿsinia – 30, Rue du Parc, 74340 Samoëns – 04 50 34 49 86

INFOS PRATIQUES

Où dormir

• Chalet Neige et Roc ****, 255, Route de Taninges à Samoëns (73340) – 04 50 34 40 72

Où se restaurer

• L’estanco, 82, Avenue Cognacq-Jaÿ à Samoëns (73340) – 04 50 34 40 11

• L’Étable, 536, Route de Lachat à Samoëns (73340) - 06 35 32 73 50

À faire

• Tous les bons plans à l’Office de Tourisme - 04 50 34 40 28 – www.samoens.com

