Grotte Chauvet : un nouveau nom et une exposition sur les lions

On l'appelait toujours Grotte Chauvet, pourtant, ce n'était pas son nom officiel jusqu'à présent. La Caverne Caverne du Pont d'Arc change de nom et en profite pour accueillir l'exposition "Des lions et des hommes".

Ne l'appelez plus Grotte Chauvet ou La Caverne du Pont d'Arc, mais désormais Grotte Chauvet 2 - Ardèche. La reproduction de l'une des merveilles du monde a un nouveau nom mettant ainsi fin à des années de conflit entre ceux qui l'ont découverte et le gestionnaire du site.

Il y a 25 ans, les spéléologues Jean-Marie Chauvet, Éliette Brunel et Christian Hilaire tombaient sur cette grotte refermant des centaines de reproductions d'animaux, ainsi que des peintures et gravures. Un accord a donc été trouvé, les inventeurs se partageront 1,7 % du prix de chaque billet (15 euros pour le tarif le plus élevé), et la grotte Chauvet retrouve... son nom de Chauvet.

Par ailleurs, du 6 avril au 22 septembre 2019, le site accueillera l'exposition "Des lions et des hommes", un voyage à travers des siècles de fascination pour les fauves, grâce à 180 oeuvres d'art venues des musées du monde entier, ainsi qu'une momie de lionceau congelée datant d’il y a 50.000 ans, inédite en France.