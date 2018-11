Grimés le soir d'Halloween, ils braquent un magasin

Profitant de leur déguisement, trois jeunes ont tenté de braquer une supérette Franprix de l'avenue du Maréchal Saxe dans le 6e arrondissement de Lyon. Mais ils étaient suivis par la police.

Ni leur masque, ni l'arme factice qu'ils portaient n'ont attiré l'attention. Trois jeunes, dont deux mineurs, ont profité de la soirée d'Halloween pour braquer la supérette Franprix de l'avenue du Maréchal Saxe, dans le 6e arrondissement de Lyon, comme le rapporte Le Progrès. Le visage dissimulé derrière des masques ils étaient équipés d'un pistolet Airsoft. Ce qui n'a pas forcément attiré l'attention des vendeurs, dans un premier temps, en cette soirée de fête déguisée. Mais les malfaiteurs ont ensuite menacé les employés avec leur arme factice, exigeant que le contenu des caisses leur soit remis.

Mais s'ils ont pu duper passants et vendeurs, les trois jeunes était en revanche suivis de près par la police, qui les filait en ce soir d'Halloween. Les malfaiteurs étant les principaux suspects dans le vol d'une bijouterie à Villeurbanne, les forces de l'ordre les avait à l'oeil. Et ont pu intervenir immédiatement. Les trois individus ont été interpellés et doivent être présentés à un juge ce samedi.