Grève TCL Lyon : quelles perturbations métros pour ces 1er et 2 décembre ?

Entrepot de réparation du métro B et A sytral © Tim Douet

Nouveau week-end de grève pour les régulateurs métros de Lyon, alors que la Fête des lumières - 8 décembre arrive dans moins d'une semaine. Quelles seront les perturbations pour le 1er et 2 décembre ?

La grève des régulateurs métros va-t-elle continuer jusqu'à la Fête des lumières - 8 décembre ? Même si la grande majorité de ces régulateurs sont toujours en grève, l'organisation mise en place par Keolis permet de limiter les perturbations. Ainsi, pour ce 1er et 2 décembre, le réseau sera à nouveau impacté.

Ainsi, samedi, les lignes de Métro A, B, C et D et les funiculaires circuleront à partir de 7h10.

Dimanche, le matin, les lignes de Métro A, B, C et D et les funiculaires circuleront à partir de 7h10.

L'après-midi :

Les lignes A et B circuleront normalement

La ligne C ne circulera pas entre 16h30 et 18h00 – des bus relais circuleront entre Cuire et Hôtel de

Ville

Ville La ligne D ne circulera pas de 16h10 à 18h – des bus relais circuleront entre Gare de Vaise et Gare de

Vénissieux

Vénissieux Les lignes de funiculaire F1 et F2 ne circuleront pas de 16h30 à 18h

Le soir :