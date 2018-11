Grève TCL Lyon : moins de perturbations le 26 novembre pour les métros

Deuxième semaine pour le mouvement de grève des régulateurs métros à Lyon. Quelles seront les perturbations pour les lignes de métro A, B, C et D ce lundi 26 novembre ?

Les régulateurs métros continuent leur mouvement de grève à Lyon pour la deuxième semaine, mais cette journée du lundi 26 novembre marque une diminution importante des perturbations. Pour les métros, seule la ligne D sera touchée, et uniquement le matin. Tous les autres métros circuleront normalement, alors que le mouvement touche à l'origine une réorganisation des lignes A, B et C (lire ici).

Ainsi :