Grève SNCF à Lyon : quelles lignes TER vont être perturbées ce mardi ?

Contrairement aux TGV et Intercités, les TER de la région Auvergne-Rhône-Alpes vont être perturbés ce mardi par une grève au sein de la SNCF.

La grève nationale de la fonction publique qui aura lieu à Lyon ce mardi va impacter le trafic SNCF à Lyon. Si les TGV de la ligne sud-est et les Intercités ne vont pas être touchés par le mouvement, les lignes Lyon Part-Dieu/Lyon Perrache–Grenoble, Rives–Grenoble, Valence-Grenoble et Roanne– Saint-Étienne vont être perturbées. Certains trains vont être remplacés par des autocars. Retrouvez ici l'ensemble des horaires et les prédictions de circulation pour cette journée de mardi.