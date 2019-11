Grève à la raffinerie de Lyon Feyzin : vers une aggravation ?

La grève continue à la raffinerie de Lyon Feyzin alors que des tentatives de blocage ont eu lieu. La situation va-t-elle vers une aggravation ?

Quelle issue pour le conflit social qui a lieu à la raffinerie totale de Lyon Feyzin depuis un mois ? Plusieurs salariés se sont mis en grève pour protester contre la suppression de sept postes et la production est à l'arrêt depuis plusieurs semaines. La CGT dénonçait alors la situation : "la direction en soumettant toujours plus ses salariés à des charges de travail démesurées, est-elle consciente qu’elle expose la population à un LUBRIZOL ou un AZF bis !" Du côté, de Total on assurait que les sept salariés seraient reclassés. Depuis, aucun accord n'a été trouvé, mais aucune pénurie de carburants n'était apparue, Total avait puisé dans ses réserves et les camions continuaient de livrer les stations-service.

Des blocages tentés

Lundi une tentative de blocage de la raffinerie a eu lieu et des camions n'ont pas pu sortir, entraînant quelques ruptures d'approvisionnements dans certains points de vente. Entre temps, la CFDT a choisi de quitter l'intersyndicale regrettant que "le rapport de force soit privilégié à la voie du dialogue". Ce mardi, c'est au tour de Force ouvrière de communiquer sur la situation, déplorant que : "La direction a fait le choix de mépriser les grévistes en conditionnant toutes négociations à l’arrêt immédiat de la grève...dialogue de sourds ! [...] Aujourd’hui la direction fait le choix du pourrissement afin de faire peser sur les grévistes l’impact social et économique de cette situation." Le syndicat avertit : "La direction dans sa position de fermeté extrême assumera pleinement l’ensemble des débordements qui pourraient en résulter". Dans ce contexte, la situation va-t-elle s'aggraver ? Selon une source police, toute tentative de blocage de la raffinerie devrait être automatiquement levée.