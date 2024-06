GrandLyon Habitat, mandaté par La Foncière Solidaire du Grand Lyon, a annoncé le lancement de son deuxième projet en Bail Réel Solidaire (BRS) sur la commune de Fleurieu-sur-Saône. En 2022, GrandLyon Habitat avait déjà livré la résidence « Le Contrechamps », composée de 20 logements locatifs sociaux dans cette ville de 1500 habitants.

Baptisé « l’Orée du Bois », ce nouveau programme immobilier neuf en BRS s'intègre harmonieusement dans un lotissement de maisons individuelles. Située en plein cœur d'un environnement privilégié, bordée par un espace boisé classé, cette résidence à taille humaine comprend 15 logements, allant du T2 au T5.

La qualité de vie offerte par la commune de Fleurieu-sur-Saône, située dans le calme et attrayant Val de Saône à seulement 15 km du centre de Lyon, fait grimper les prix de l’immobilier. Cette nouvelle résidence, « l’Orée du Bois », représente donc une opportunité exceptionnelle pour les ménages éligibles sous les plafonds de ressources du BRS d'acquérir un logement dans un cadre naturel préservé. Cette initiative souligne l’engagement de l’organisme à rendre l’accession à la propriété possible pour un plus grand nombre, tout en préservant la qualité de vie et l’attrait naturel de communes comme Fleurieu-sur-Saône.