Grand Parc de Miribel-Jonage : un père de famille se noie

Un homme de 44 ans s'est noyé ce dimanche après-midi au Grand Parc de Miribel-Jonage, dans l'Ain.

Nouvelle noyade au Grand Parc de Miribel-Jonage. Ce dimanche après-midi, un homme originaire de Lorette (Loire) s'est noyé au niveau de la plage de la Mama alors qu'il se baignait avec sa compagne et leur fille. D'après Le Progrès, l'adolescente a perdu son père de vue peu avant 17h et a immédiatement prévenu les secours. Pompiers, plongeurs et hélicoptères ont fini par repêcher l'homme de 44 ans vers 17h40. Ce dernier était en arrêt cardio-respiratoire. Il est décédé vers 18h20, malgré les nombreuses tentatives de réanimation des secours. Une enquête a été confiée au commissariat de Vaulx-en-Velin pour déterminer les causes de cette noyade.