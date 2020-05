Grand Lyon : quels parcs vont rouvrir le 13 mai ?

La métropole de Lyon a annoncé la réouverture de ses parcs de manière échelonnée depuis ce mardi matin.

Depuis la mise en place du déconfinement, et le classement “vert” du département du Rhône, la métropole de Lyon a décidé de rouvrir ses parcs de façon échelonnée. Les berges du Rhône, les rives de Saône, le parc de Parilly sont de nouveau accessibles au public depuis ce mardi matin. Le Grand Lyon a indiqué que le Domaine de Lacroix-Laval ouvrira mercredi matin. Par ailleurs, “une demande de réouverture est en cours d’instruction auprès de la préfecture pour le Grand parc Miribel-Jonage”, précise la métropole de Lyon.

Dans l’enceinte des parcs, comme partout, il faudra appliquer les mesures de distanciation physique et les gestes barrières et les regroupements de plus de 10 personnes sont interdits. Jusqu'à nouvel ordre, les sanitaires, les aires de jeux et les équipements de fitness sont fermés.