Gilets Jaunes : six interpellations à Lyon

Marquée par l'Acte VI des Gilets Jaunes, la journée du 22 décembre a été mouvementée à Lyon. Au total, six personnes ont été interpellées.

Moins nombreux que lors des précédents épisodes, les Gilets Jaunes étaient bien présents dans la capitale des Gaules ce samedi. Ils étaient plus de 800 au total. Déterminés à se faire entendre, ils se sont rassemblés à la Croix-Rousse et à Bellecour en début d'après-midi. Plus tard dans la journée, certains ont décidé de rejoindre d'autres formations, notamment aux abords de Confluences et de la Part-Dieu, où les dispositifs de sécurité avaient été renforcés. La soirée a elle été plus mouvementée, puisque des casseurs ont rejoint les rassemblements. Les forces de l'ordre ont dû riposter et faire usage de gaz lacrymogènes. Le Progrès rapporte qu'au total, six personnes ont été interpellées, toutes pour des jets de projectiles à l'encontre des forces de l'ordre. Deux personnes ont été blessées lors des affrontements. L'une après avoir reçu un pavé lancé par un participant, l'autre en heurtant une voiture endommagée autour de la Guillotière.