Gilets jaunes Acte XVI : qu’est-ce qui est prévu à Lyon ce 2 mars ?

Ce week-end, c’est le 16e samedi de mobilisation des Gilets Jaunes. Lyon a été choisi pour être le centre régional des manifestations ce samedi. Le rassemblement est prévu dans le Vieux-Lyon à 13h. Il passera ensuite par la Presqu’Ile, les 6e, 3e et 7e arrondissements pour revenir à Bellecour dans l’après-midi.

A quoi s’attendre ce samedi dans le centre de Lyon ? Une manifestation des Gilets Jaunes, pour l’Acte XVI ce samedi, a été déclarée en Préfecture. Ce samedi, Lyon est le centre régional des manifestations.

Des Gilets jaunes devraient converger vers le Vieux-Lyon, vers 13h. Le rassemblement est prévu devant les marches du Palais de Justice (Lyon 5e). Après un passage sur les Quais de Saône, les manifestants devraient ensuite rejoindre la Presqu’Ile par le pont de la Feuillée puis les 6e et 3e arrondissements par le pont Lafayette. Après des passages rue Vauban, rue Garibaldi, rue Servient et rue Mazenod, ils devraient revenir sur la Presqu’Ile par le pont de l’Université et ainsi rejoindre la Place Bellecour par les Quais du Rhône. Six arrondissements devraient être concernés cet après-midi par le rassemblement : le 5e, le 1er, le 2e, le 6e, le 3e et le 7e.

La Préfecture du Rhône recommande à tous les commerçants se trouvant sur le parcours de la manifestation de “de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter d’éventuelles atteintes à leurs commerces (fermeture des vitrines, libération des espaces occupés sur les trottoirs et terrasses...) ”.

“Au regard de l’ampleur des manifestations à venir, le Préfet a également mis en place un dispositif de sécurité qui sera adapté en conséquence. Les unités de force mobiles seront renforcées significativement en appui des unités locales de la Police nationale. Par ailleurs, des contrôles d’identité seront effectués sur réquisitions du procureur de la République”, ajoute la Préfecture. Du mobilier urbain (poubelles, conteneurs à verre, chantiers...) a été déplacé en prévention.

Un arrêté préfectoral a également été pris, interdisant la consommation en réunion de boissons alcoolisées ainsi que le transport et la détention d’alcool sur la voie publique en dehors des lieux réservés à cet effet le samedi 2 mars 2019 de 11h00 à 20h00 à Lyon.