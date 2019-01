Gilets Jaunes acte X à Lyon : les manifestations prévues ce 19 janvier

Demain samedi 19 janvier, les Gilets Jaunes de Lyon prévoient d’investir de nouveau les rues. Certains groupes sur Facebook évoquent même des rassemblements et événements pour le week-end suivant qui devrait être l’acte XI.

L’acte X des Gilets Jaunes se préparent à Lyon. Pour l’instant, trois événements sont recensés sur les réseaux sociaux. Le premier rassemblement de ce samedi 19 janvier aura lieu à 10h, devant le Crédit Mutuel de la rue de la République. Près de 270 personnes s’annoncent présentes, tandis que 1 900 se disent intéressées. La journée se poursuivra avec le désormais traditionnel rassemblement de la place Bellecour. Dès 14h, les Gilets Jaunes préfèrent constituer des petits groupes pour se déplacer au sein de la Presqu’Île. Plus tard dans l’après-midi, un troisième rassemblement est prévu pour distribuer des tracts. Les Gilets Jaunes devraient se rejoindre à 16h dans la rue de la République. Pour l’instant, aucun groupe n’évoque une action autour du péage de Villefranche-sur-Saône. Les actions autour de Teo seront quant à elles décidées ce soir, après une réunion de Gilets Jaunes.

Des prévisions pour l’Acte XI

Certains groupes sur Facebook anticipent, et prévoient déjà des événements pour la semaine prochaine. Pour le samedi 26 janvier, un rassemblement est annoncé à 13h place Carnot pour contester la "répression du gouvernement". Et alors que l’acte X n’est pas encore passé, quelques Gilets Jaunes prévoient déjà d’organiser plusieurs chaînes humaines à Lyon, mais aussi à Saint-Fons, Champagne et Balmont le dimanche 27 janvier.