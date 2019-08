Gilets jaunes à Lyon : un acte en hommage aux "gilets jaunes de Hong-Kong"

A Lyon, l'acte 39 des gilets jaunes était placé sous le signe de la solidarité avec les manifestants hongkongais. L'occasion de leur rendre hommage par un rassemblement devant la Bank of China, dans le 1er arrondissement de Lyon.

L'acte 39 des gilets jaunes de ce samedi 10 août a débuté par un rassemblement à 14h comme prévu place Antonin-Poncet, dans le 2e arrondissement de Lyon. La petite centaine de manifestants a ensuite remonté la rue de la République pour un nouveau rassemblement devant la Bank of China, à deux pas de l'Opéra de Lyon. L'objectif était de montrer leur soutien aux "gilets jaunes de Hong-Kong", ces manifestants dans les rues depuis fin mars contre un projet de loi qui autoriserait les extraditions vers la Chine continentale.

Durement réprimées par les forces de l'ordre hongkongaises, ces manifestations ont déjà fait cinq morts. Les gilets jaunes de Lyon ont donc installé des banderoles clamant entre autres " Yellow vests, this world is ours", y compris en chinois, et observé une minute de silence pour rendre hommage à "Marco Ling-Kit Leung, 35 ans, Hiu-Yan Lo, 21 ans, Zhita Hang-Yan , 29 ans, Mile Mak, 28 ans, Yuen-Chung Fan, 26 ans", énumère le communiqué. Dans la continuité des précédents actes, ils sont ensuite allés ouvrir les barrières du parking de l'hôpital Édouard-Herriot.