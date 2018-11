Gilets jaunes à Lyon et dans le Rhône : le point à la mi-journée ce lundi

Pour l'instant, le département du Rhône et la ville de Lyon restent peu touchés par le mouvement des Gilets jaunes ce lundi 19 novembre, à l'exception de l'A6 et du péage de Villefranche/Limas. Découvrez notre point à la mi-journée sur les actions en cours.

Certains Gilets jaunes ont choisi de continuer le mouvement cette semaine. Lyon et le Rhône restent peu touchés par les blocages ce lundi matin, à l’exception d'un point : le péage de Villefranche/Limas sur l'A6.

Dans le sens Paris -> Lyon, la circulation reste fluide, même s'il est conseillé de rester prudent et de faire attention aux piétons sur la voie à proximité du péage. Dans le sens Lyon -> Paris, les choses sont plus compliquées avec un barrage filtrant mis en place par une centaine de Gilets jaunes, sans blocage. Même si les voitures peuvent passer au compte-goutte, la circulation reste lente et les bouchons toujours présents en amont. Il est toujours conseillé d'éviter le secteur.

Des TER entre Villefranche et Lyon avaient été supprimés ce matin, les conducteurs bloqués au barrage de Villefranche/Limas ne pouvaient pas rejoindre leur train. La situation est revenue à la normale.

Entre Lyon et Saint-Etienne, le blocage à Saint-Chamond a été levé et l'opération escargot terminée.

Contrairement aux rumeurs, il n'y a pas de blocage à la raffinerie de Feyzin pour le moment.