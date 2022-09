Gérard Collomb annonce être atteint d'un cancer à l'estomac

L'ancien maire de Lyon, âgé de 75 ans, a rendu la nouvelle publique ce matin sur Twitter.

C'est par un court message sur son compte Twitter que l'ancien édile a partagé avoir appris par un diagnostic tombé "lundi dernier" être malade d'un cancer à l'estomac. "Je vais me battre contre la maladie avec la même énergie que j’avais mise au service de Lyon , de notre Métropole quand j’exerçais les fonctions de Maire et de président." a ajouté celui qui fut à la tête de la Ville de Lyon de 2001 à 2017 et de 2018 à 2020, et président de la métropole de 2015 à 2017. Sous son post, les messages de soutien affluent.