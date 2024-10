Photo d’archives (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Les Fenottes de l'Olympique Lyonnais affrontaient les joueuses du Montpellier HSC samedi 5 octobre à 21h. Un match délocalisé à Bourg-en-Bresse qui s'est soldé par une victoire écrasante pour les Lyonnaises.

4-0. Le résultat final était sans appel samedi soir sur la pelouse de Bourg-en-Bresse. Les joueuses de Joe Montemurro l'ont emporté sans difficulté face aux Montpelliéraines, dans un stade rempli seulement au tiers avec 3000 spectateurs.

C'est la capitaine Wendie Renard qui a ouvert le score à la 38e minute. La défenseure fêtait ce jour-là sa 300ème apparition en championnat.

Tout s'est accéléré à la deuxième mi-temps avec un but de Tabitha Chawinga à la 63e minute, suivi dans la foulée d'un but marqué par Melchie Dumornay à la 65e minute. Justine Lerond enfonçait le clou à la 78e minute avec le quatrième but de la rencontre.

Les Fenottes repassent premières du classement

Au terme de ce match marqué erreurs, les Lyonnaises remontent à la première place du classement de D1 Arkema, avec 9 points. Ex-aequo avec le Paris FC et Saint-Etienne.

Elles n'auront que trois jours pour récupérer avant leur match de Champions league mardi 8 octobre. Ce sera face aux joueuses turques du Galatasaray. Cette fois le match aura bien lieu au Groupama Stadium.