Fin du monopole Rhônexpress à Lyon, les bus TCL vont à l'aéroport

Après près de trois ans d'interruption suite à une plainte de Rhônexpress, les bus TCL recommencent à desservir l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry dès ce lundi 2 septembre.

Ce lundi 2 septembre marque la fin du monopole Rhônexpress pour la desserte en transport en commun de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Le service de navette rapide a été débouté de ses demandes devant le tribunal administratif de Lyon. Il estimait que les bus TCL qui allaient jusqu'à l'aéroport était une forme de concurrence. Le tribunal a tranché, jugeant que "l’exclusivité dont se prévaut la société requérante ne vaut qu’en ce qui concerne l’objet de la concession, à savoir le transport de voyageurs par voie ferroviaire entre le centre-ville de Lyon et le site aéroportuaire de Saint-Exupéry". Rhônexpress a fait appel de ce jugement, mais après près de trois ans d'interruption, le Sytral a choisi de rétablir des lignes, la 47 de l'arrêt Meyzieu sur la ligne de tramway T3 pour aller jusqu'à Saint-Laurent de-Mure en passant par l'aéroport, et la 48 de Genas - Bornicat jusqu'à l'aéroport. La première a commencé ses trajets dès ce 2 septembre, la deuxième arrivera début 2020. Elles permettront d'aller jusqu'à Saint-Exupéry le prix d'un ticket TCL ou dans le cadre de l'abonnement.

T3 + ligne 47 = Part-Dieu -> aéroport de Lyon Saint-Exupéry en une heure

Le tramway T3 associé à la ligne de bus 47 permettra de relier la Part-Dieu à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry en une heure. À titre de comparaison, Rhônexpress assure la liaison entre la Part-Dieu et l'aéroport en moins de trente minutes pour 16,30 euros.

La ligne 47 part de la station de tramway T3, Meyzieu, ZI du Mariage, L’odyssée, La Gaieté, Vallon, Place de la Valla, Pusignan Mairie, Moifond, ZI Satolas Green, Gutenberg, aéroport Lyon-Saint-Exupéry gare routière (à 5 minutes à pied de la gare TGV, aéroport Saint-Exupéry Air parc, aéroport Saint-Exupéry rond point ouest, Les Marches du Rhône, Saint-Laurent de Mure maréchal Juin.

Elle débutera ses trajets à 5h55, avec un bus toutes les 30 minutes. À noter, la fiche horaire proposée sur le site TCL est fausse pour l'instant. Elle va être mise à jour prochainement et annoncée des bus toutes les 20 minutes, ce qui ne sera pas le cas.

Des cars directs à 8 euros d’ici la fin de l’année ?

De plus, le Sytral travaille pour voir d’ici la fin de l’année des cars réalisant des trajets directs entre Lyon et l’aéroport, avec un tarif autour de 8 euros. Une renégociation de la concession Rhônexpress est actuellement menée pour permettre l’arrivée de plus de concurrence sur la desserte. "Nous espérons que les négociations aboutissent à l’automne, permettant l’apparition des alternatives à Rhônexpress", promet Fouziya Bouzerda, présidente du Sytral. Le monopole Rhônexpress semble bien révolu, sauf nouvelle décision de justice.