Fête du livre de Bron : Clara Arnaud décroche le prix Summer

Le prix Summer a été attribué à Clara Arnaud pour son livre "Et vous passerez comme des vents fous".

Depuis 2017, l’association Lire à Bron et la Fête du Livre de Bron proposent aux lecteurs des médiathèques et bibliothèques de la métropole de Lyon de participer au prix Summer. Après Anthony Passeron, lauréat en 2023 pour "Les enfants endormis", cette année c'est Clara Arnaud pour son roman "Et vous passerez comme des vents fous" qui a décroché le prix Summer 2024.

"Fresque romanesque sur les enjeux politiques, écologiques et philosophiques de la présence des ours dans les Pyrénées" ce livre a été plébiscité. "La sélection du Prix Summer, non thématisée, se veut être le reflet de la richesse de la rentrée littéraire. Chaque année, elle fait suite aux lectures de l’équipe de la Fête du Livre de Bron entre mai à août parmi les 500 ouvrages à paraître pour la rentrée littéraire de septembre" explique l'organisateur du prix.