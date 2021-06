Fête de la musique : trois scènes à Bron

À l'occasion de la fête de la musique le 21 juin, la ville de Bron va proposer une soirée organisée autour de trois scènes dans le centre-ville.

Il y aura du son et de l'ambiance dans le centre-ville de Bron pour la fête de la musique jeudi 21 juin. De 18h à 22h, des concerts se tiendront simultanément dans trois lieux différents : sur le parking République, au square Grimma et sur la place Curial.

Parmi les groupes à l'affiche sur la scène "parking République", on retrouvera l'Orchestre de l'Harmonie La Glaneuse à 20h30, puis un groupe de variétés Summer Wine Folk à 21h30. Sur le square Grimma, il s'agit d'une scène de "musiques actuelles" en partenariat avec la MJC Louis-Aragon. À 20h30, le groupe Syta, qui est né à la MJC et mélange métal, rap et rock, sera sur scène. Enfin, sur la place Curial, c'est un groupe de chanson française, Duo Plus, qui mettra l'ambiance en prime-time à 20h.

La jauge sera limitée et le public devra rester assis pendant les concerts. Le port du masque sera également obligatoire. Tout le programme est à retrouver sur le site web de la ville de Bron.