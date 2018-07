Festivités du 14 juillet : où danser à Lyon ? 

En ce jour de fête nationale, Lyon Capitale vous concocte un panel d’activités pour se trémousser dans la ville dès cet après-midi. Quais de Saône, Gerland, Guillotière… Pour le 14 juillet, à chaque endroit, sa particularité.

En attendant le feu d’artifice ce samedi 14 juillet, les animations ne manqueront pas à Lyon. Guinguettes, bals sur les quais, dans les casernes de pompiers… Les Lyonnais auront l’embarras du choix pour aller danser.

Dès cet après-midi à partir de 14 heures, le "bal de la Georges" donnera le coup d’envoi des festivités prévues ce samedi. Au rythme d’un orchestre, la brasserie Georges se transformera en piste de danse aux couleurs de la France. Des guinguettes sont également organisées de 15 heures à 23 heures au parc de la Roquette, dans le 9e arrondissement de Lyon.

En soirée, dès 21 heures, trois bals seront donnés sur les quais de Saône, du côté de la presqu’île, entre les ponts Maréchal Juin et Bonaparte. Au programme, un tour du monde musical. D’abord avec Alpha Petulay et le groupe The High Reeds, qui proposent de groover sur des sonorités allant du rock, en passant par la rumba et le reggae. Plus loin, The Boppin box offrira aux Lyonnais un retour au rock’n’roll des années 60. Enfin, les deux groupes Zoulouzbek Band et Macadam Bazar proposeront un mix musical entre de la musique cajun, des sonorités folk, ou encore tsiganes.

Et comme chaque année, les pompiers ouvrent les portes de leurs casernes pour permettre à tous de venir danser. Parmi elles, la caserne Rochat de la Guillotière ouvrira dès 21h30, et celles de la Croix-Rousse et de Gerland dès 21 heures. Les entrées sont à 10 euros.