Festival Lumière 2018 : places en vente pour la soirée d'ouverture

Pour les cinéphiles la date est à ne pas manquer. Ce vendredi 6 juillet, à 11 h, les places pour la soirée d'ouverture du festival lumière, prévue le 13 octobre prochain, sont disponibles.

C'est aujourd'hui, vendredi 6 juillet, que le festival Lumière ouvre sa billetterie pour sa soirée d'inauguration. Pour y participer, il faudra se rendre à la Halle Tony Garnier le samedi 13 octobre à 17 h 30, muni d'une place, souvent difficile à obtenir. Les places, limitées à deux par personne, pourront être prise à partir de 11 h aujourd'hui, sur le site internet de l'Institut Lumière, à l'accueil de l'Institut au Hangar du premier film, et à la Galerie photo cinéma. Pour venir assister à la soirée, cela coûtera 15€, et 13€ pour les accrédités. Pour rappel, l'accréditation coûte 17€ en tarif plein et est gratuite pour les moins de 25 ans. Il faut venir la récupérer à l'accueil de l'Institut Lumière. Durant cette 10e édition, l'actrice américaine Jane Fonda sera à l'honneur du samedi 13 au dimanche 21 octobre prochain. Pour prendre les places de cinémas, il faudra attendre début septembre que tout le programme soit dévoilé.