Explosion mortelle à Lyon 8e : un suspect en fuite

Samedi 9 février, une explosion a lieu dans une boulangerie du 8e arrondissement à Lyon. Une femme et son enfant meurent dans l'incendie. Ce jeudi, le parquet confirme qu'un suspect de 50 ans est en fuite.

L'enquête autour de l'explosion qui a tué une femme et son enfant le 9 février dans le 8e arrondissement de Lyon continue. Le parquet avait rapidement fait savoir que la piste criminelle était envisagée. Dans un communiqué de presse, ce jeudi 21 février, le parquet de Lyon indique qu'un suspect de 50 ans a été identifié et qu'il est actuellement en fuite.

Deux de ses proches ont été placés en garde à vue le 13 février. L'un a été déféré le 15 devant un juge d'instruction, mis en examen pour chefs de complicités et placé en détention provisoire.

Le parquet indique que les investigations se poursuivent activement en vue de l'interpellation du principal suspect et "afin de déterminer le mobile et les circonstances exactes du passage à l'acte. En l'état actuel des investigations, aucun élément ne laisse penser que les victimes étaient personnellement et directement visées par cet acte criminel", précise le parquet.

Une information judiciaire a été ouverte pour : "des chefs de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné la mort, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours et complicité des dites infractions".

La mort de Clara, enceinte de 8 mois et demi, et Anna, sa petite fille de 4 ans, ont laissé le quartier sous le choc. Une marche blanche en leur mémoire avait été organisée le jeudi 14 février.