Explosion à Lyon : Christophe Castaner de retour pour faire le point

Suite à l'arrestation d'un suspect pouvant être lié à l'explosion d'un colis piégé, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner se rendra à Lyon ce lundi soir.

Un principal suspect pouvant lié à l'explosion d'un colis piégé à Lyon vendredi 24 mai a été arrêté ce lundi matin. L'explosion avait fait treize blessés, onze avait dû être hospitalisé, dont une jeune fille de dix ans. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner avait annoncé cette interpellation via un message posté sur Twitter : "Colis piégé à Lyon : un suspect vient d’être interpellé. Je salue la mobilisation de la SDAT, de la police judiciaire de Lyon et de la DGSI, cosaisies par la section antiterroriste du parquet de Paris. Leur action conjointe est déterminante". Le suspect est un jeune homme de 24 ans, élève ingénieur, de nationalité algérienne et inconnu des services de police. Il a été arrêté dans le 7e arrondissement de Lyon, alors qu'il descendait du bus. Son domicile à Oullins a été perquisitionné.

Selon nos informations, Christophe Castaner se rendra à Lyon ce lundi soir pour faire le point sur l'enquête et échanger avec les services mobilisés.