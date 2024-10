En grève "illimitée", des sapeurs-pompiers se sont introduits dans l'Hôtel de Métropole à Lyon ce mardi matin.

En grève depuis ce mardi 1er octobre, les pompiers de la Métropole de Lyon et du Rhône sont mobilisés auprès des collectivités locales par lesquelles ils se considèrent "invisibilisés". Selon nos informations, une centaine d'entre eux se sont introduits dans l'Hôtel de Métropole situé dans le 3e arrondissement de Lyon, pour faire entendre leur colère.

Une délégation reçue par la Métropole et par le département

Ils reprochent à la Métropole de Lyon, ainsi qu'au département, la suppression d'une prime de logement "historique de plus de 50 ans" suite à un rapport de la Chambre régionale des comptes publié le 21 juin 2023 indiquant que cette dernière ne repose sur aucun "fondement juridique propre".

Une délégation a ainsi été reçu par la direction générale de la Métropole de Lyon. Contacté, l'entourage du président écologiste n'a pas encore répondu à nos sollicitations. Dans la foulée, les pompiers se sont rendus au département du Rhône, situé dans le même bâtiment que la préfecture. Aucune intrusion n'a cette fois eu lieu et des représentants du mouvements ont là aussi été reçus.

Le SDMIS veut poursuivre "la mise en oeuvre du protocole d'accord initié en 2024"

Ce mouvement social des pompiers fait suite par ailleurs à l'absence de prime pour la profession lors des Jeux olympiques de Paris, "malgré des congés annuels réduits pour 1070 sapeurs-pompiers professionnels" déplore le syndicat Sud dans un communiqué. Et d'ajouter : "Toutes les promesses de la direction sont maintenant caduques. Ils y avaient pourtant des engagements fermes de leur part d'ouvrir des négociations pour le pouvoir d'achat, les recrutements de jeunes recrues de pompiers et régler les trop nombreux et graves dysfonctionnements opérationnels."

Dans un communiqué diffusé le 30 septembre, la présidente du SDMIS, Zémorda Khelifi assure qu'elle "mesure pleinement les impacts" de la suppression de l'indemnité compensatrice de logement, et dit rester "déterminée à chercher des conditions favorables à la poursuite de la mise en oeuvre du protocole d'accord initié en 2024". Le SDMIS rappelle par ailleurs évoluer dans "un contexte budgétaire tendu", qui concerne l'ensemble des collectivités qui le financent, notamment la Métropole de Lyon qui fait face à une baisse importante des droits de mutation.

La présidente Zémorda Khelifi s'en remet également à l'Etat, alors que le premier ministre, Michel Barnier a annoncé la reprise du Beauvau de la sécurité civile : "Il est urgent que ce Beauvau puisse aboutir à des propositions fortes de l'Etat", lance-t-elle. Et de conclure : "La présidente du SDMIS reste plus que jamais mobilisée pour porter les nécessaires évolutions de notre modèle de sécurité civile, au plan national, avec les financeurs du SDMIS et les parlementaires du Rhône, qu’elle associe depuis plus de 2 ans à ses démarches auprès de l’Etat."