Élections à Lyon : Kimelfeld s’oppose au méga entrepôt d’Amazon

Interrogé sur sa position concernant l’installation d’une plateforme géante d’Amazon, près de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, le candidat aux élections métropolitaines, David Kimelfeld, s’y est dit "totalement opposé".

Fin 2019, contre l’avis du rapporteur public qui préconisait l’annulation du permis de construire, le tribunal administratif de Lyon avait validé l’installation d’un méga entrepôt d’Amazon à côté de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

Cette plateforme logistique de 160 000 mètres carrés à Colombier-Saugnieu n’en finit pas de déclencher les polémiques. Certains riverains s’inquiètent d’une augmentation du trafic routier sur la rocade Est, mais aussi de l’impact sur les commerces de toute l’agglomération de Lyon.

Il s’agit là de l’un des plus grands projets d’Amazon en France. Les associations opposées à cet entrepôt ont fait appel de la décision du tribunal. Ce jeudi, Alternatiba ANV Rhône a dressé un mur de colis Amazon devant la métropole de Lyon, symbolisant la mort "des commerces de proximité et du climat".

"Totalement opposé à ce projet"

Le même jour, en marge de sa conférence sur l’environnement, le candidat à la métropole de Lyon, David Kimelfeld, a été interrogé par Lyon Capitale sur sa position concernant cet entrepôt. L’actuel président de la métropole s’est dit "totalement opposé à ce projet".

"En 2017, on s'était opposé aux projets d'une implantation à Corbas", a poursuivi le président de la métropole, "On sait que ça fragilise nos commerces et artisans, que la question de l'emploi ne se pose pas. Un emploi créé chez Amazon, c'est 2,2 emplois perdus en local, la messe est dite. En plus, si on veut être pointilleux, je ne suis pas sûr que les salariés d'Amazon soient mieux traités que ceux dans nos commerces de proximité. En matière de déplacement, on n'est pas gagnant non plus. En façade, on nous parle de création d'emplois, mais ce n'est que de la destruction d'emploi".

Il est ainsi le premier candidat a prendre publiquement position sur la question du méga entrepôt d'Amazon sur l’agglomération, en profitant pour glisser un tacle à ses concurrents, "nous n'avons pas entendu François-Noël Buffet ou Bruno Bernard sur ces questions, certains ont tenté de faire croire que j'étais pour, ils oublient que nous nous sommes opposés à ce type de projet dès 2017". A onze jours du deuxième tour, la campagne est-elle enfin lancée ?