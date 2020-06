Élections à Lyon : des historiques du PS soutiennent EELV contre Collomb et Kimelfeld

Jean-Jack Queyranne, Thierry Philip, Christian Coulon, Pierre-Alain Muet, quatre anciens élus du Parti socialiste ont apporté leur soutien aux élus écologistes alliés à gauche pour les élections municipales et métropolitaines.

Dans un communiqué, Jean-Jack Queyranne, ancien ministre et président de la Région Rhône-Alpes de 2004-2015, Thierry Philip, vice-président de la métropole de Lyon et maire du 3e arrondissement de 2008 à 2018, Christian Coulon, maire du 8e arrondissement et Pierre-Alain Muet, ancien député et vice-président du Grand Lyon de 2001 à 2008, ont apporté leur soutien aux listes conduites par Grégory Doucet et Bruno Bernard pour les élections municipales et métropolitaines.

Ces anciens compagnons de route, de près ou d'un peu plus loin, de Gérard Collomb estiment aujourd’hui “que l’alliance de la gauche et des écologistes ouvre de nouvelles perspectives pour notre ville et notre agglomération.” Et d'ajouter : “socialistes, fidèles à notre engagement, nous refusons les petits arrangements entre notables, les discours dépassés, les comportements d’une autre époque”. Ces quatre signataires, historiques du Parti socialiste disent se retrouver “pleinement dans la vision que proposent la gauche et les écologistes. Avec des équipes jeunes, motivées et imaginatives, accédant aux responsabilités, c’est l’assurance d’un nouveau souffle”.