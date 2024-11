La Ville de Lyon vient de dévoiler son index de l’égalité professionnelle à l'occasion du conseil municipal ce jeudi 14 novembre. Avec 97 points sur 100, elle se félicite de son "très bon résultat de la municipalité".

97, c'est le nombre de points obtenus par la Ville de Lyon sur un total de 100. Ce chiffre détermine l'index de l'égalité professionnel. Concrètement, il sert d'outil pour calculer l'égalité entre les femmes et les hommes, en se basant sur l'écart salarial mais aussi sur les promotions internes et les plus hauts salaires en fonction du sexe. Obligatoire pour les entreprises, cet index l'est devenu également pour les collectivités territoriales depuis le mois d'octobre.

A titre de comparaison, la Ville de Paris fait aussi bien avec 97 points. Marseille, elle, a encore du retard avec un score de 77/100, juste au-dessus de l'objectif minimum de 75 points fixé par la loi.

La Ville de Lyon veut poursuivre ses actions en faveur de l'égalité femmes-hommes

"Ce bon résultat sur l’index de l’égalité nous conforte et nous encourage", a réagi Laurent Bosetti, adjoint délégué à la Promotion des services publics. Mais il l'admet : "derrière les statistiques, la marche vers l’égalité est encore

longue". Aussi, l'adjoint s'engage à "faire mieux encore dans les années qui

viennent" notamment en ce qui concerne les écarts de salaire et les métiers féminisées fortement exposés à l’usure professionnelle.

La Ville affirme continuer son plan d’action en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes lancé lors du premier mandat. Elle assure poursuivre des revalorisations salariales afin de réduire les écarts salariaux et en valorisant les secteurs féminisés comme les filières médico-sociales, sociales, culturelles et administratives. La municipalité souligne également les effets positifs du congé paternité (ou 2e parent) porté à 10 semaines dont ont bénéficié 37 personnes depuis son lancement et ceux des autorisations d'absence pour les agentes en cas de règles douloureuses (53 agentes bénéficiaires au 1er octobre 2024) ou d'interruption de grossesse.

