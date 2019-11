Éducation : comment réagir en cas de mauvaises notes ?

Malgré la mise en place du système d’évaluation des compétences, les notes font toujours partie du paysage scolaire français. En période de conseils de classe, elles alimentent les conversations familiales et deviennent vite sujet de crispation, voire source de conflit. Comment réagir aux “mauvaises” notes et surtout comment aider son enfant ?

Mener l’enquête, être à l’écoute

Il vous reste 84 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

Les parents sont anxieux pour l’avenir de leur enfant. S’il se met à accumuler les mauvaises notes, c’est tout un scénario catastrophe que l’on imagine : il ne réussira pas, il n’y arrivera jamais… Certains parents surinvestissent aussi – inconsciemment – la réussite scolaire de leurs enfants pour résoudre leurs propres complexes en la matière. Pourtant, face à de mauvaises notes, le parent doit absolument prendre du recul et se raisonner, sous peine de transmettre son angoisse à son enfant. Attention, il ne s’agit pas non plus de banaliser des résultats en berne, en pensant que cela passera tout seul. Une note, a fortiori si elle est mauvaise, doit être considérée comme un indicateur, à prendre au sérieux et qui mérite que l’on s’y attarde. Au-delà du chiffre, c’est le commentaire du professeur qui importe. Se focaliser dessus permet non seulement de se détacher de la note, ce qui est moins anxiogène, mais surtout de savoir quel enseignement en tirer.