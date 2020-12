Économie à Lyon : le mur de l’endettement

Après un premier confinement électrochoc où la priorité était de recharger la trésorerie, le deuxième confinement place les entreprises lyonnaises face au mur de l’endettement.

"Plus faibles sont les risques, meilleure est l’entreprise." Il y a 2500 ans, Sophocle contait l’entreprise de persuasion d’Ulysse pour convaincre Philoctète de rendre ses flèches divines qui seules permettraient aux Grecs de prendre Troie. Si Philoctète accepta, ce n’est pas par la ruse d’Ulysse, son grand ennemi, mais par l’intercession du dieu Héraclès qui remit le guerrier dans le droit chemin, preuve que les décisions humaines se prennent sur le fil du rasoir.

Sans aller jusqu’à parler de dieu, bien qu’Emmanuel Macron ait revendiqué une fonction présidentielle "jupitérienne", la France avec son plan de relance à 100 milliards d’euros, ses aides massives aux entreprises, les directives répétées aux banques et assurances, les mesures de chômage partiel, la prolongation des droits aux allocations de chômage, le soutien à l’emploi ou encore l’aide aux plus démunis, fait montre d’État providence. Tout est dans le "en même temps" d’Emmanuel Macron qui, d’un côté ne cache pas son prisme libéral, par lequel on ne doit "pas tout attendre de l’autre" – qui n’est pas sans rappeler la tirade de Lionel Jospin, dix-sept ans plus tôt, "l’État ne peut pas tout" – et, de l’autre, convoque de plus en plus souvent l’interventionnisme de l’État comme un "un atout indispensable quand le destin frappe".

Perspectives

De bons offices sans lesquels Philippe Valentin, président de la chambre de commerce et d’industrie de Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne, juge que ça aurait été "une hécatombe, un massacre instantané". Car la situation économique lyonnaise n’est pas bonne. La phrase de Sophocle n’a jamais paru plus actuelle, les risques ayant rarement été aussi grands. Si, jusqu’aux dernières interventions présidentielles et ministérielles de fin novembre, "le propre de cette crise était qu’elle ne (reposait) pas sur un risque mais sur une incertitude", selon Thierry Gardon, président du tribunal de commerce de Lyon, aujourd’hui les entrepreneurs semblent y voir un peu plus clair. Après une "attente mortifère", le fait d’avoir un calendrier, même si certaines dates seront probablement décalées, "donne des perspectives", assure Philippe Valentin à la CCI. "Les retours qu’on a eus des entreprises pour les mois de septembre et octobre montraient une détresse. L’horizon était totalement bouché. Aujourd’hui, on constate moins d’incertitudes, plus d’ouvertures, ce qui permet de se projeter un peu plus et donc de se préparer par anticipation."

Si, lors du premier confinement, la rengaine était "panique à bord", la priorité étant alors de recharger la trésorerie, certaines entreprises en ayant véritablement besoin, d’autres plus solides voulant simplement sécuriser leurs finances, pour le deuxième confinement, à l’aune de près d’un an de crise économique jamais subie en temps de paix, les entreprises devront bientôt faire face au "mur de l’endettement", leur solvabilité étant fortement dégradée.

10 milliards d’euros

C’est la fraction du plan de relance de 100 milliards d’euros de l’État que la région devrait globalement toucher pour ses entreprises

Menace fantôme

"Tactiquement, c’est plutôt bien vu, juge le patron de la CCI. D’abord, on met sous perfusion, ensuite, on crée des dettes, enfin, on instaure un plan de relance pour sortir la tête de l’eau des entreprises." Depuis que les sociétés en difficulté sont placées sous assistance respiratoire au moyen des prêts garantis par l’État (PGE) ou les reports de charges et d’impôts, leur encéphalogramme est plat. Mais c’est ce qui leur a permis de passer la tempête. Une sorte de coma artificiel, volontairement provoqué, comparable à un sommeil profond ou une anesthésie générale. On entre dans l’ère de "l’après", aussi attendue que redoutée. "Le robinet est désormais en train de se refermer, on va donc avoir à traiter les difficultés", assure Thierry Gardon. En matière d’investissements des entreprises, un tiers sera arrêté, un tiers serait revu à la baisse et le dernier tiers maintenu. Sur le volet endettement, "il faut qu’on débranche les perfusions le plus doucement possible, recommande la CCI, faute de quoi l’endettement va mener à des créances douteuses pour les banques, à des défaillances d’entreprises en cascade".

D’abord les créances douteuses, c’est-à-dire les prêts sur lesquels les remboursements ont déjà pris un gros retard. Avec cette crise, les banques s’attendent à une hausse importante des difficultés de remboursement de leurs clients. Le superviseur de la Banque centrale européenne, Andrea Enria, a tiré la sonnette d’alarme face à ce tsunami d’échéances de crédits non payés qui pourraient (scénario extrême) dépasser 1 400 milliards d’euros. "Les PGE sont garantis à hauteur de 10 % par les banques, explique la CCI. Mais à un moment donné, les banques, qui auront des clients qui risquent de liquider ou déposer, vont moins prêter de peur de ne pas pouvoir se faire rembourser." Et Thierry Gardon du tribunal de commerce de poursuivre : "Je suis allé voir des private equity pour leur demander si, afin que les entreprises sortent la tête de l’eau, ils ne pouvaient pas faire le bridge, le financement en cash durant cette période qui s’avère très difficile. Ils m’ont répondu qu’ils pensaient que les entreprises d’hier avec une excellente rentabilité ne le seraient peut-être plus demain. Résultat, ils sont très en retrait par rapport à cela. Je le comprends."

Les banques et leurs clients sont donc forcés de trouver des solutions, notamment le rééchelonnement des dettes. Quant au gouvernement, il a accordé une deuxième année de différé avant de commencer à rembourser, en plus de la première année blanche déjà prévue par le dispositif. Une annonce qui amène les prévisionnistes à revoir à la baisse leurs prédictions sur le nombre de faillites en 2021.

Calme avant la tempête

C’est le deuxième point : les défaillances d’entreprises (sauvegardes, redressements et liquidations judiciaires, voir encadré). En 2020, le nombre de faillites a chuté d’environ 30 %, conséquence de la mise sous assistance respiratoire des sociétés. "Nous ne sommes pas encore en haut de la vague, s’inquiète Thierry Gardon du tribunal de commerce de Lyon. Les défaillances vont arriver au fil de l’eau. Et les chiffres pour les années à venir vont fatalement être en forte augmentation." Hasardeux, pour autant, de chiffrer la casse. La situation est toutefois claire : le tribunal compensera, tôt ou tard, le retard accumulé des faillites de l’année précédente, auxquelles s’ajouteront les liquidations "régulières", additionnées aux faillites directement dues à la crise du coronavirus.

Pour 2021, voire début 2022, le tribunal de commerce de Lyon risque donc de retrouver les 1 500, 1 600 faillites qu’il enregistre bon an, mal an (exception faite de l’année 2019, "exceptionnelle du point de vue économique"), sur lesquelles s’empileront celles de 2019 qui n’ont pas été prononcées (assistance respiratoire), entre 1 000 et 1 100, soit déjà entre 2 500 et 2 700, auxquelles viendront s’adjoindre toutes celles liées à la Covid. Le chiffre risque donc d’être colossal.

Lueurs d’optimisme

Dans ce climat délétère, CCI et tribunal de commerce (auquel son président souhaiterait accoler "conseil aux affaires économiques", conscient que le mot "tribunal" peut faire peur) sont main dans la main pour venir en aide aux entreprises de la métropole lyonnaise.

En cette période de crise économique due au coronavirus, la CCI, dont le grand public ne connaît pas forcément le rôle, retrouve pleinement sa légitimité, à savoir accompagner les entreprises et leur permettre de développer leur activité. Quant au tribunal de commerce, son président répète à l’envi ne pas être là pour couper des têtes mais pour restructurer leur dette, faire un business plan ou programmer leur reprise d’activité. "On vient se mettre sous la protection du tribunal."

Lueurs d’optimisme dans cette grisaille générale : le Forum des entreprises, 100 % digital, qui s’est tenu fin novembre a séduit 4 700 participants et, à sa grande surprise, la CCI enregistre chaque jour 50 porteurs de projets (principalement dans le médical et l’informatique qui surfent sur la vague), soit plus que l’année dernière à même époque. De bons signes que Sophocle lui-même ne se priverait pas d’estimer, reprenant un stasimon d’Antigone où les vieillards du chœur célèbrent la gloire de l’homme : "Il est bien des merveilles au monde, il n’en est pas de plus grande que l’homme…"

La CCI en crise

"On allait dans le mur. La Covid n’a pas aidé." Philippe Valentin, président de la chambre de commerce et d’industrie de Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne, pose un regard lucide sur la situation de l’institution. Depuis 2015 et le désengagement progressif de l’État, la CCI a perdu 75 % de ses ressources, soit la moitié de son chiffre d’affaires. Pour couronner le tout, la crise du coronavirus a entraîné une chute des subsides issus notamment des dividendes de l’aéroport (8,7 millions d’euros) et d’Eurexpo (entre 500 000 et 1 million d’euros). Face à la réduction de ses ressources, la CCI a redéfini ses missions et sa transformation dès le mandat précédent. Philippe Valentin a continué sur la lancée : "Nous avons travaillé sur tout pour faire des économies. Nous avons d’abord réalisé des valorisations immobilières, nous avons aussi considérablement réduit les frais généraux... La problématique de la masse salariale (400 personnes) se posait mais c’est le dernier poste auquel nous voulions toucher."

Aujourd’hui, entre 67 et 90 postes sont menacés, soit entre 16 et 22 % de la masse salariale globale. Avec l’objectif d’être à l’équilibre en 2022-2023.

Suicide

À la chambre de commerce et d’industrie de Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne, 160 conseillers accompagnent chaque jour 600 chefs d’entreprise sur l’ensemble des aides et prises en charge dont ils peuvent bénéficier. Au-delà de sa fonction de relais des dispositifs des collectivités et de l’État, la CCI est aussi à l’écoute. "Nous constatons des détresses de chefs d’entreprise qui envisagent le pire", souligne Philippe Valentin, président de la CCI. Une cellule psychologique a été mise en place. Pour l’heure, trois affaires très sérieuses sont en cours. "Au-delà des suicides économiques, il y a des idées funestes : cela concerne les petites entreprises, lorsque votre patrimoine est lié à votre activité et que vous avez l’impression que toute votre vie, votre couple, votre famille vont partir avec..." La CCI constate que ces appels de détresse ultimes augmentent de plus en plus.