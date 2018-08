Easy Park : le parking low cost de Lyon Saint-Exupéry liquidé

Le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Easy Park qui exploitait un parking low cost à proximité de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry.

Le 26 août, nous rapportions la situation du parking Easy Park, à côté de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry. Depuis plus d’un mois, le propriétaire n'était plus présent et les employés ne touchaient plus leur salaire. Beaucoup avaient choisi de ne plus venir travailler et seul le responsable du site assurait gratuitement une permanence de 14h à 20h pour permettre aux clients de venir récupérer leur voiture sur le parking. Ce jeudi 30 août, devant une quinzaine de salariés de l'entreprise, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société en liquidation judiciaire, un mandataire devrait être désigné. Le dirigeant était absent, représenté par son conseil.