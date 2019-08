Disparition de Lorraine près de Lyon : sa voiture retrouvée dans l'Ain

Lorraine Ragin, 29 ans, a disparu il y a une semaine. Après avoir retrouvé sa voiture, les gendarmes fouillent depuis ce jeudi 15 août les communes de la Côtière, dont Beynost et Miribel, près de Lyon.

La famille de Lorraine Ragin est toujours sans nouvelles. La jeune femme de 29 ans a disparu le week-end dernier après avoir quitté son domicile de Bron, près de Lyon. Le mardi 13 août, la gendarmerie du Rhône lançait un appel à témoin, jugeant la disparition inquiétante. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Bron. Sa voiture a été retrouvée le lendemain, non loin du domicile de ses parents à Beynost, dans l'Ain. Depuis ce jeudi 15 août, la gendarmerie concentre ses recherches sur les communes de la Côtière, notamment Beynost et Miribel.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter le 04 72 14 97 40.