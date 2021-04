Deux scientifiques Lyonnais obtiennent une bourse de 2,5 millions d'euros

Deux Lyonnais lauréats d'une bourse européenne, annonce aujourd'hui le Conseil européen de la recherche (ERC). Chaque lauréat disposera d'une somme pouvant aller jusqu’à 2,5 millions d'euros.

Le Conseil européen de la recherche (ERC) vient de communiquer la liste des bénéficiaires des bourses « Advanced ». Chaque lauréat disposera d’un budget pouvant aller jusqu’à 2,5 millions d'euros sur cinq ans pour son projet de recherche. Deux projets lyonnais figurent parmi les 209 projets financés. "Ils sont portés par des chercheurs de haut niveau en physique et en biologie végétale" explique le communiqué.

Le premier projet porte sur le rôle des signaux mécaniques chez les plantes. Une étude qui "prend en compte la structure et la dynamique moléculaire des éléments du squelette interne de la cellule (des végétaux, NDLR), jusqu'à l'intégration des conflits mécaniques entre cellules voisines croissant à différentes vitesses." À terme, l'idée est de découvrir "comment les cellules perçoivent leur environnement" et "comment les organes perçoivent et surveillent leur propre forme et croissance". Un travail porté par le lauréat Olivier Hamant, directeur de recherche INRAE au laboratoire Reproduction et développement des plantes.

Le second projet compte développer "la première génération de matériaux auto-assemblés" en s'appuyant sur des "des particules douées de mouvement de rotation auto-entretenu." Une entreprise proposée par Denis Bartolo, professeur des universités ENS de Lyon au Laboratoire de physique.

Pour rappel, depuis la création de la bourse européenne, la France se classe en 3e position en accueillant 22 projets récompensés derrière l’Allemagne (40) et le Royaume-Uni (51).