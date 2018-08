Deux Lyonnaises en finale du relais 4x400 m aux championnats d’Europe

Floria Gueï, championne de France en titre du 400 mètres licenciée à Lyon, lancera le relais ce soir en finale du 4x400 mètres aux championnats d’Europe d’athlétisme à Berlin. Parmi ses co-équipières, Elea Mariama Diarra, licenciée au Décines Meyzieu Athlétisme.

Deux Lyonnaises parmi les quatre athlètes sélectionnées représenteront la France ce soir au relais 4x400 mètres des championnats d’Europe à Berlin. Il s’agit d’Elea Mariama Diarra, vice-championne de France en titre licenciée au Décines Meyzieu Athlétisme et de Floria Gueï de l’entente Sud Lyonnais. Cette dernière a décroché le titre de championne de France du 400 m aux championnats d’Albi en juillet dernier, où elle s’est imposée en 51’’52.

Jeudi dernier, l’athlète de 28 ans s’est qualifiée de justesse à Berlin en 51’’50, son temps record. Ce samedi soir, elle devra enchaîner deux finales à une heure et demie d’intervalle : le 400 m individuel qui aura lieu à 20h20, et le relais 4x400 m, à 21h50. Les deux Lyonnaises ainsi que leurs co-équipières, Déborah Sananes et Agnès Raharolahy, devront effectuer un meilleur temps que l’équipe polonaise pour décrocher le titre de championnes d’Europe.