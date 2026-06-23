Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance rouge canicule

Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont de nouveau en vigilance rouge canicule ce mardi 23 juin 2026.

La canicule se poursuit dans toute la France pour ce deuxième jour de la semaine. Une vague de chaleur encore plus intense dans deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ont été de nouveau placés en vigilance rouge canicule. L'Allier et le Puy-de-Dôme font parti des 54 départements français en vigilance rouge.

Les autres départements de la région sont eux en vigilance orange ce mardi tandis que l'épisode caniculaire est toujours présenté comme étant exceptionnel à l'échelle du pays et d'un niveau de sévérité pouvant se rapprocher de celui d'août 2003.