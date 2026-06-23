Un mardi caniculaire et pénible à Lyon, jusqu'à 40 degrés attendus

C'est une nouvelle journée particulièrement éprouvante qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 23 juin 2026 avec des températures qui atteindront de nouveau les 40 degrés.

Il va de nouveau faire très chaud à Lyon ce mardi 23 juin. Après une nuit tropicale très difficile en ville, la canicule persiste et signe. Ce mardi matin il fait déjà 24 degrés et le mercure grimpera jusqu'à 40 degrés dans l'après-midi.

Des températures de nouveau largement au dessus des normales de saison (+11 degrés) sous un soleil qui brillera du matin au soir.