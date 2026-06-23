Ce lundi 22 juin a été le jour le plus chaud à Lyon depuis le début des relevés météorologique moderne, confirmant que la canicule qui touche actuellement la région est d'ampleur historique.

C'était redouté et c'est désormais officiel. Ce lundi 22 juin a été le jour le plus chaud jamais enregistré à Lyon et dans son agglomération. Selon les données d'info-climat, il a fait jusqu'à 38,7 degrés à la station Lyon-Bron, soit le record historique pour cette station depuis le début des relevés dans les années 1920. Le précédent record du 27 juin 2019, 38,4 degrés, a été assez largement dépassé.

À la station plus récemment installée dans le 7e arrondissement de Lyon, le record a également été battu, avec 39,9 degrés relevé à 17h. La précédente marque de référence, également à 39,9 degrés, datait du 27 juin 2019.

Plus chaud qu'en 2003

Si Météo France présente cet épisode caniculaire qui touche actuellement la France comme étant exceptionnel et "d'un niveau de sévérité pouvant se rapprocher de celui d'août 2003", en 2003 le thermomètre n'avait pas dépassé les 38,4 degrés à la station Lyon-Bron. La station du 7e arrondissement n'existait pas encore.

À noter que contrairement à ces deux stations situées en ville, le record de chaleur n'a pas été battu pour la station de Lyon-Saint-Exupéry. Ce lundi 22 juin, il a fait jusqu'à 37,7 degrés, légèrement moins que le 22 juin 2003 et les 38,1 degrés relevés ce jour-là.

L'épisode caniculaire devrait se poursuivre au moins jusqu'à la fin de la semaine à Lyon et dans sa région. Ce lundi, deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes ont de nouveau été placés en vigilance rouge canicule. Le Rhône est, lui, en vigilance orange alors que le thermomètre pourrait de nouveau se rapprocher des 40 degrés au cours de la journée de mardi.