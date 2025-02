Certaines stations des lignes T3, T7 et du Rhônexpress ne seront pas desservies certains soirs de février. Ces perturbations commencent dès 20h30, ce dimanche 2 février.

En raison des travaux prévus pour le prolongement de la ligne T6 et pour la création de la future ligne T9, la circulation des lignes T3, T7 et du Rhônexpress va être perturbée pendant plusieurs soirs du mois de février : les 2, 3, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 février.

Concernant la ligne T3, elle ne circulera plus du tout à partir de 20h30 environ. Les stations de Gare Part-Dieu Villette à Meyzieu les Panettes ne seront plus desservies dans les deux sens de circulation. Le dernier départ de Part-Dieu vers Meyzieu se fera à 20h50. Dans le sens inverse, le dernier départ sera à 20h11. Si des bus relais sont mis en place, TCL recommande plutôt de se rabattre plutôt sur le métro A et B.

La ligne T7 ne circulera plus également en soirée. Le dernier départ de Décines OL Vallée vers Vaulx-en-Velin La Soie se fera à 20h43. Ce sera 20h29 dans l'autre sens. TCL recommande de se rabattre sur les bus relais du T3.

Enfin concernant le Rhônexpress, celui-ci ne circulera plus du tout après 20h46 dans le sens Vaulx-en-Velon vers l'aéroport, et après 20h07 dans l'autre sens. Un service de remplacement par cars est mis en place de 20h à minuit entre les stations Vaulx-en-Velin La Soie et Aéroport - Lyon Saint-Exupéry.

Avant des perturbations en journée

Ces perturbations en soirée ne sont qu'un avant-goût des modifications de circulation prévues plus tard. En effet, ces lignes ne circuleront que partiellement à partir du 24 février, et ce y compris en journée. Le détail des perturbations est à retrouver dans cet article.