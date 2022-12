Des formations de secourisme pour les tout petits

L'organisme de formation Octavia propose de donner des initiations au secourisme pour les enfants entre 3 et 12 ans.

Si connaître les bons gestes à appliquer pour sauver des vies est important pour les adultes, les enfants peuvent eux aussi être confrontés à des situations d'urgence. Dans ce cadre, Octavia propose des stages de sensibilisation au secourisme pour les enfants âgés de 3 à 12 ans. Le projet est surnommé : "graines de secouristes."

Durant les stages, les enfants sont encadrés par des professionnels. "Nos formateurs sont tous professionnels et certifiés PSC1 et / ou SST. Certains sont anciens ou actuels militaires, pompiers, personnels de santé." La formation se veut ludique et pratique. Elle est conforme au protocole national et au programme de l'Éducation National.

Des connaissances adaptées à l'âge

De 3 à 5 ans :

Les enfants de cette tranche d'âge apprendront à reconnaître une situation de danger, à alerter un adulte, à expliquer la situation et à donner leur identité.

De 6 à 8 ans :

Même chose pour cette tranche d'âge. En plus de cela, les enfants apprendront à se protéger du danger et à intervenir sur une brûlure ou un saignement.

De 9 à 12 ans :

Tous les gestes précédents seront appris aux enfants de cet âge. En plus de cela, ils apprendront à intervenir sur une personne inconsciente qui respire avec la mise en position latérale de sécurité (PLS).

Le premier stage aura lieu le samedi 7 janvier de 09h30 à 17h00 dans le 6e arrondissement de Lyon 85 rue Cuvier.