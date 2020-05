Déconfinement à Lyon : vous devez prendre les TCL lundi 11, tout ce qu'il faut savoir

C'est un immense défi. Le 11 mai, Lyon commence son déconfinement. Evidemment, la question des transports en commun est capitale. Comment éviter au maximum les contaminations ? Comment ça va se passer dans les TCL à Lyon ? Décryptage.

Le défi est immense. A l'heure du déconfinement, la question des transports en commun est capitale. Comment relever ce défi ? Comment bien le relever ?

A Lyon, ce lundi 11 mai :

- le masque est obligatoire dans les transports en commun

- 100 000 masques seront distribués gratuitement aux utilisateurs qui n'en auront pas en début de semaine (ils seront distribués par 350 agents lundi)

- 10 000 kits (2 masques + du gel) sont disponibles, dès ce dimanche, dans les stations, au prix de 4,50 euros. Les kits, comprenant 2 masques et du gel hydro alcoolique, sont disponibles dans les 70 distributeurs automatiques des stations de métro, habituellement réservés aux snacks et boissons.

- ceux qui ne porteront pas de masque sur le réseau TCL risqueront une amende de 135 euros.

- contrairement à la région parisienne, à Lyon, il ne sera pas nécessaire d'avoir une attestation pour accéder aux réseaux TCL en heures de pointes. Pour le moment.

- l’offre du réseau TCL sera portée à 85 % contre 50 % pendant la période de confinement.

- le réseau retrouvera son amplitude habituelle et ne sera plus limité à 23h.

- l’offre de nuit (métro à 2h du matin et lignes Pleine Lune) reste cependant suspendue.

- fréquence métros (pour les tram et bus voir ici)

Ligne A : 4 à 5 min

Ligne B : 4 à 5 min

Ligne C : 7 min

Ligne D : 2 à 3 min

- des stickers « port du masque obligatoire » sont apposés sur tous les portillons de métro, ainsi que toutes les portes de bus et tramway.

- des stickers « gardez vos distances » sont appliqués sur les vitres de tous les modes de transport mais également dans les stations de métro, de tramway et les arrêts de bus.

- les portes de métro sont enfin habillées avec le message « merci de garder la distance et de laisser descendre », afin d’accompagner la gestion des flux.

- Des vitres en plexiglas sont installées dans tous les bus du réseau TCL pour isoler le poste de conduite et ainsi protéger les conducteurs.

- des marquages au sol sont installés dans les plus grandes stations. "On va séparer les entrées et sorties comme pour la Fête des lumières", explique Fouziya Bouzerda, la présidente du Sytral.

- des messages sonores vont être diffusés pour demander aux voyageurs de respecter les marquages, les gestes barrière, la distanciation.

"Lundi 11, c’est un premier plan, il pourra évoluer si besoin. On compte sur la responsabilité et la volonté de tous de ne pas se faire reconfiner. Il faut être vigilant, ne jamais baisser la garde. Nous sommes le réseau le plus prêt", assure la présidente du Sytral.

Lire l'intégralité de l'interview accordée par la présidente du Sytral, Fouziya Bouzerda, à Lyon Capitale ICI