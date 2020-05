Déconfinement à Lyon : réouverture des berges du Rhône prévues, sous conditions

Depuis le 18 mars, les berges du Rhône à Lyon et leurs voies pour les vélos sont fermées au public à cause de l'épidémie de coronavirus COVID-19. A l'approche du déconfinement, quand les berges seront-elles à nouveau ouvertes ?

Depuis plus d'un mois, les berges du Rhône sont fermées à tous. Après plusieurs abus durant le confinement, le préfet et le président de la métropole avaient choisi d'interdire leur accès le 18 mars. A l'approche du déconfinement, la question de leur réouverture revenait, notamment pour les cyclistes qui ont perdu un accès sécurisé pour traverser la ville du nord au sud.

Le 11 mai, selon nos informations la réouverture des berges dépendra du classement du département du Rhône en fonction de l'évolution de l'épidémie de coronavirus COVID, en vert ou rouge. Vert, les berges pourront être à nouveau ouvertes, rouge, elles resteraient fermées. Pour l'instant, le département est en "orange", et plusieurs sources indiquent que l'évolution actuelle permettrait un classement en vert d'ici jeudi, sous réserve que les gens respectent bien le confinement jusqu'au bout.

Néanmoins, point important et condition sine qua non à la réouverture, selon plusieurs sources, si les berges étaient le théâtre de conduites inadaptées, de non respect de la distanciation sociale, ou de rassemblement de groupes supérieurs à dix personnes, elles seraient immédiatement à nouveau fermées.

"Nous comptons sur la responsabilité des habitants. Si nous constations des personnes se regroupant sans respecter les règles imposées à juste titre par le gouvernement : pas + de 10 et 1m de distance, nous serons malheureusement contraints de les refermer", a précisé David Kimelfeld à Lyon Capitale. C'est donc une ouverture conditionnelle qui aurait lieu à Lyon le 11 mai.