De nouvelles manifestations contre le pass sanitaire attendues à Lyon samedi 7 août

Pour le quatrième week-end de suite et après la validation du projet de loi sanitaire par le Conseil constitutionnel des opposants au pass sanitaire, notamment, vont défiler dans les rues de Lyon. Au moins deux manifestations sont prévues et ont été déclarées à la Préfecture.

Les grèves et manifestations dénonçant le pass sanitaire ou encore la vaccination obligatoire, notamment pour les professionnels des établissements médicaux, se multiplient à Lyon depuis les annonces faites par Emmanuel Macron le 12 juillet. L’avis favorable rendu par le Conseil constitutionnel, jeudi 5 août, vis-à-vis du projet de loi sanitaire porté par l’exécutif ne devrait pas freiner le mouvement.

Quelques heures après l’annonce des Sages de la rue de Montpensier, jeudi 5 août, une quarantaine de personnes, selon la Préfecture du Rhône, ont ainsi déambulé dans les rues de la Presqu’île à Lyon pour dénoncer les nouvelles restrictions sanitaires qui doivent entrer en vigueur lundi 9 août. Le rassemblement qui s’est déroulé dans le calme a pris fin aux environs de 22 heures.

Deux rassemblements déclarés

Malgré la validation de l’extension du pass sanitaire ou encore de la vaccination obligatoire pour certains professionnels, de nouvelles manifestations sont attendues ce samedi 7 août dans la capitale des Gaules. Les semaines précédentes à Lyon, les manifestants étaient divisés en deux lieux de rendez-vous. Parmi ces deux rassemblements, l'un était déclaré chaque semaine, l'autre ne l'était pas et se trouvait dans une zone ensuite interdite à la manifestation par la préfecture.

Ce week-end, il y aura une nouvelle fois deux rendez-vous, à 14 heures, au départ de la place des Terreaux, dans le 1er arrondissement de Lyon, et des Brotteaux, dans le 6e. Toutefois, cette fois-ci, les deux événements ont été déclarés et sont donc autorisés, nous a confirmé la Préfecture.

Nouveau périmètre d’interdiction

Le premier cortège, organisé par différents groupes, CNNR Lyon, Fakir Lyon et la Région ou encore l’Assemblée des Gilets Jaune de Lyon, s’élancera de la place des Terreaux en direction de la place Bellecour, Lyon 2e, en longeant le Rhône par le quai Victor Augagneur. Les manifestants demandent notamment le retrait de la loi qui étend le pass sanitaire, et sont aussi "pour une vaccination consentie et éclairée et une gestion sanitaire démocratique et transparente". Le rassemblement qui partira des Brotteaux a quant à lui été déclaré par Corona-Folie Union Essentielle.

Un nouveau périmètre d’interdiction de manifestation doit être dévoilé dans la journée par la Préfecture du Rhône. Selon nos informations, il différera de celui mis en place lors des précédents week-ends.

