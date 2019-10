De nouveaux vols directs entre Lyon et Tanger

Dès ce lundi 28 octobre, EasyJet propose deux vols par semaine entre l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et Tanger au Maroc.

Après Air Arabia Maroc, c'est au tour d'EasyJet de proposer des vols directs entre l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry et celui de Tanger. Deux vols sont ainsi programmés par semaine à partir de ce 28 octobre : le lundi et vendredi. Le prix d'appel commence à 29 euros par personne pour un vol simple (avec comme toujours des variations plus ou moins importantes en fonction de l'offre et de la demande).

Il s'agit de la 4e destination marocaine pour EasyJet depuis Lyon. La compagnie propose déjà des vols vers Marrakech, Essaouira et Agadir.