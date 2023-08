Dans la Métropole de Lyon, des activités organisées pour les Nuits des étoiles 

Depuis 1991, les Nuits des étoiles émerveillent les Français et à Lyon pour cette nouvelle édition la programmation va de nouveau être riche du 11 au 13 août.

La découverte du ciel lorsque celui-ci s'assombrit représente depuis ses débuts la volonté des Nuits des étoiles. Sous le thème national de la "poussière céleste", la Métropole de Lyon ne va pas déroger à la règle et va proposer de nombreuses animations tout au long des trois jours de l’évènement.

Une soirée à Vaulx-en-Velin

Pour les novices ou les passionnés d’astronomie, Vaulx-en-Velin en collaboration avec le Centre d’astronomie de Lyon Ampère vont organiser une soirée sous les étoiles. À partir de 17h au niveau du parc François Mitterand, des ateliers, des animations et des observations du soleil seront disponibles. Dans un second temps, à la nuit tombée, des observations du ciel avec les lunettes du club et les télescopes. Une conférence sera aussi donnée sur la thématique de l’astronomie.

Une présence aussi à Saint-Martin-en-Haut et Saint-Genis-Laval

À Saint-Martin-en-Haut, le club des Monts du Lyonnais va mettre en place des télescopes pour observer le ciel du 11 au 12 août de 20h30 à 1h du matin. Du côté de Saint-Genis-Laval, la Société Astronomique de Lyon va proposer "une nuit sous les étoiles", le vendredi 11 août et le 12 en fonction de la météo, en haut du Fort de côte Lorette. À noter que ses deux activités sont gratuites et sans réservation.