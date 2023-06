Crues, orages, trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes encore en vigilance jaune

Trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes restent en vigilance jaune pour un risque d’orages ou de crues mercredi 14 juin.

Levée ce mercredi 14 juin dans neuf départements de la région, dont le Rhône, la vigilance jaune aux orages et maintenue en Isère, dans la Drôme et en Savoie. Elle devrait entrer en vigueur aux environs de midi et se poursuivre jusqu’à 21 heures, alors que cette partie de l’Auvergne-Rhône-Alpes doit essuyer des intempéries durant une bonne partie de la journée selon Météo France.

Ce qui pourrait d'ailleurs entraîner des crues, notamment dans la région Grenobloise où s’écoule l’Isère. De premiers débordements devraient ainsi être enregistrés en seconde partie de nuit ce mercredi soir sur la rivière iséroise.