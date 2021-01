Crues : le département du Rhône toujours en alerte jaune

Météo France maintient le département en alerte jaune à cause des crues du Rhône et de la Saône. Le niveau des deux cours d’eau a baissé dans la nuit de samedi à dimanche, mais il ne pourrait s’agir que d’une accalmie.

Les berges du Rhône étaient sous l’eau ce samedi, mais la situation devrait doucement s’améliorer ce dimanche. Le fleuve a vu son niveau et son débit fortement augmenter depuis la nuit du 28 au 29 janvier à cause de la fonte des neiges et de la pluie.

À la station Vigicrues du Pont Morand le Rhône a atteint son pic en début de soirée, à 2,72m, à 11h il était à 2,44m à 11h ce dimanche. Le niveau devrait continuer à fluctuer dans la journée entre 2,30m et 2,70.

La crue de la Saône va perdurer. Si une légère baisse a été enregistrée à la station du Pont-la-Feuillée après un pic à 3,50 dans la nuit de samedi à dimanche, Vigicrues estime que la barre des 3,50 devrait être franchis dans la journée de ce 31 janvier.