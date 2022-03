Covid-19 : les Hospices civils de Lyon lèvent le niveau 2 du plan blanc

En Rhône et en Nord-Isère, les établissements hospitaliers lèvent le niveau 2 du plan blanc en raison de la décrue rapide de l'épidémie de Covid-19.

C'est une bonne nouvelle de plus sur le front de l'épidémie de Covid-19. Sur le territoire Rhône-Nord-Isère, les Hospices civils de Lyon (HCL), l'Agence régionale de Santé (ARS) et les fédérations d'établissements publics et privés ont annoncé ce lundi 7 mars la levée du niveau 2 du plan blanc.

Il s'agissait du niveau le plus élevé de mobilisation d'un établissement de santé. Déclenché pour la cinquième vague de Covid-19, qui a débuté au mois de novembre 2021, le niveau 2 du plan blanc n'a plus de raison d'être, alors que le taux d'incidence et les cas d'hospitalisations sont en forte baisse dans la région, comme un peu partout en France.

Au 7 mars, le taux d'incidence est "seulement" de 365 pour 100 000 habitants sur le territoire Rhône-Nord-Isère, alors qu'il s'établissait à 4600 à la fin du mois de janvier. Le nombre de personnes hospitalisées a également été divisé par deux sur un mois. Il y a actuellement 195 personnes hospitalisées. Les patients Covid n'occupent plus "que" 20% des lits de réanimation.

Cependant, le niveau 1 du plan blanc est maintenu. Cette mesure "témoigne du niveau de tension maintenu sur le système de santé", indiquent l'ARS et les HCL dans leur communiqué conjoint.