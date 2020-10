Le Coronavirus continu sa propagation en Auvergne-Rhône-Alpes avec des disparités localement. La situation semble stable à Grenoble et Lyon alors qu'à Clermont-Ferrand et surtout à Saint-Etienne, le virus circule activement.

D'après le dernier bulletin hebdomadaire publié par Santé public France, concernant la propagation du Covid-19 en Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas des plus rassurant pour les habitants de la métropole de St-Etienne ou encore de Clermont-Ferrand.

La Loire occupe la 2e position après Paris, concernant le taux d'incidence du Covid-19.

Les jeunes et les plus de 65 ans particulièrement touchés

La circulation virale augmente chez les personnes de plus de 65 ans dans les 4 métropoles du territoire, excepté à Lyon.

Par ailleurs, à Grenoble et Lyon, on note une baise de la propagation du virus. Sur l'ensemble de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la circulation virale a été plus soutenue sur la semaine du 28 au 4 octobre, que lors de la semaine précédente.

Le taux de positivité des personnes dépistées continu d'augmenter dépassant les 10 %. Un quart des cas confirmés ont entre 20 et 30 ans, 16 % ont entre 10 et 20 ans.

À noter que la part des personnes symptomatiques parmi les cas confirmés a baissé.