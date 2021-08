Covid-19 : deux nouvelles mesures sanitaires entrent en vigueur à Lyon ce lundi 16 août

Le pass sanitaire avait marqué la fin de l'obligation du port du masque dans les lieux où il est contrôlé, à partir de ce lundi 16 août il y redevient obligatoire. La circulation du Covid-19, encore élevée dans le Rhône, a également contraint le préfet Pascal Mailhxos à imposer le contrôle du pass sanitaire à l’entrée des grands centres commerciaux du département.

Depuis une quinzaine de jours, la circulation du Covid-19 semble se stabiliser dans le département du Rhône et la Métropole de Lyon. Néanmoins, elle reste très au-dessus du seuil d’alerte fixé par le gouvernement avec un taux d’incidence de 311 pour 100 000 habitants, selon les derniers chiffres stabilisés publiés par Santé publique France. Tant et si bien que la Préfecture du Rhône a décidé d’imposer de nouvelles mesures sanitaires, avec la prise d’un nouvel arrêté, afin de contenir la propagation du virus.

Lire aussi : Coronavirus à Lyon : quelle est la situation épidémique dans le Rhône ? Le point ce lundi matin

Le masque en intérieur, même avec le pass sanitaire

Alors qu’il n’était plus obligatoire dans les lieux contrôlant le pass sanitaire, bien que dans les faits de nombreux établissements aient décidé de le maintenir, le port du masque est à nouveau imposé au public des cinémas, musées et autres lieux de loisirs et de culture à compté de ce lundi 16 août. Il reste également obligatoire en intérieur dans les lieux ne contrôlant pas le pass sanitaire, comme les lieux de cultes, les transports en commun ou encore les gares et en extérieur lors des manifestations, festivals, brocantes, marchés, files d'attente, etc.

13 centres commerciaux du Rhône contrôlent le pass sanitaire

À cela s’ajoute, dès ce lundi, le contrôle du document sanitaire, des personnes majeures, à l’entrée des centres commerciaux de plus de 20 000 m2. Douze grands magasins de la métropole de Lyon sont concernés par cette nouvelle mesure, imposée par le gouvernement dans les départements où le taux d’incidence dépasse les 200 pour 100 000 habitants.

Voici la liste des centres commerciaux dont l'accès est désormais soumis au contrôle du pass sanitaire :

La Confluence (Lyon 2e)

La Part-Dieu (Lyon 3e)

Auchan (Caluire-et-Cuire)

Grand Ouest (Écully)

Carrefour (Francheville)

2 Vallées (Givors)

St Genis 2 (Saint-Genis-Laval)

Porte des Alpes (Saint-Priest)

7 Chemins (Vaulx-en-Velin)

Carré de Soie (Vaulx-en-Velin)

Carrefour (Vénissieux)

Ikéa (Vénissieux)

Hors de la métropole de Lyon, le Géant Casino de Villefranche-sur-Saône, au nord de l’agglomération, est lui aussi concerné.

Lire aussi : Lyon : fermeture de l’accès à la station de métro de la Part-Dieu, par le centre commercial

Désormais, pour accéder aux cinémas, théâtres, salles de spectacle, centres commerciaux et autres, il faudra donc présenter son pass sanitaire et garder son masque sur le nez. Pour mémoire, le document sanitaire peut être obtenu de trois manières différentes : en ayant complété le schéma de vaccination, avec un test antigénique ou PCR négatif de moins de 72 heures, ou avec une attestation de rétablissement du Covid-19 datant de moins de 6 mois.