Covid-19 : hausse du nombre de cas, des contrôles du pass sanitaire renforcés dans la Drôme

Le taux d'incidence du Covid-19 a bondi à 81 cas pour 100 000 habitants dans la Drôme. La préfète a annoncé le 16 novembre un renforcement des contrôles sanitaires.

La Drôme est en alerte. Comme dans les départements voisins, le taux d'incidence du Covid-19 est passé en une semaine de 51 à 81 cas positifs pour 100 000 habitants. La préfète du département a donc annoncé le 16 novembre un renforcement des contrôles du pass sanitaire dans les établissements recevant du public. Le pass sanitaire est obligatoire, sans seuil de fréquentation, pour accéder aux lieux de loisirs et de culture tels que les salons et foire, les bibliothèques, les musées, les fêtes foraines, les cinémas et théâtre ou encore les salles de sport.

Les contrôles sur le port du masque seront également renforcés. Pour rappel, le port du masque est obligatoire dans les magasins alimentaires et centres commerciaux ainsi que, par arrêté préfectoral au moins jusqu’au 1er décembre 2021, sur les marchés, vide-greniers, brocantes, manifestations revendicatives, divers espaces de rassemblement en extérieur et dans tous les lieux soumis au pass sanitaire.